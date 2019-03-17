13:23 | Футбол — РПЛ

Владимир Быстров: "Дзюбу нужно было палкой заставлять, чтобы он выпрыгивал"

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Бывший полузащитник "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров - о форварде сине-бело-голубых Артеме Дзюбе, который ранее также выступал за красно-белых.

- Каким был Дзюба? Молодым, сопливым, - сказала Быстров в эфире телеканала "Матч премьер". - Его нужно было палкой заставлять выпрыгивать. Я не понимал, как можно проигрывать борьбу с таким ростом.

Матч 20-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" начнется в 19.00 по московскому времени.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Спартак - Зенит

 

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