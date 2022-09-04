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4 сентября, 15:30

Андрей Мостовой — о Захаряне в «Челси»: «Написал Арсену: «Отчаливаешь? Будет чартер в Англию?»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» высказался о несостоявшемся в летнее трансферное окно переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— Горячая тема — возможный переход Арсена Захаряна в «Челси». Понятно, что уже не сейчас, а зимой, но «Динамо» даже подтвердило переговоры. Как ты отреагировал, когда услышал об этом?

— Я ему написал: «Отчаливаешь?» Он ответил, что пока едет в Нижний Новгород на игру. Я спросил: «Оттуда чартер в Англию?» Посмеялись, в общем. Конечно, я удивился тому, что сразу «Челси». Думал, что если Арсен и уйдет, то сначала отправится куда-нибудь в аренду — в условный «Витесс». Я всегда радуюсь, когда наши ребята уезжают в лиги сильнее. Если они проявят себя хорошо за рубежом, значит там будут пристальнее обращать внимание на наш чемпионат.

— Ты говорил, что тоже хочешь поиграть за границей. Дает ли история с Захаряном надежду на то, что российские игроки смогут уезжать в большую Европу?

— Да. Раньше тяжело было, а сейчас, думал, вообще невозможно будет. Но, видимо, если ты нужен клубу, то на политические моменты закрывают глаза.

Андрей Мостовой. Андрей Мостовой: «Дзюба ничего не сказал на прощание и молча вышел из чата»

Андрей Мостовой
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Челси
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Оренбург – Химки
 3 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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