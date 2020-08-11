РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Владелец «Сочи» Ротенберг рассказал о своих отношениях с Федуном

08:57
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об отношениях с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

— У нас нет такого близкого контакта, — цитирует «РИА Новости» Ротенберга. — Я уважаю этого человека, он очень многое вкладывает в футбол, старается, очень многое делает для футбола, мне это импонирует. Эмоции есть эмоции, но надо развивать российский футбол. Конечно, судейство должно быть непредвзятым, а спорт оставаться спортом. Слова Федуна о снятии с чемпионата? Конечно, это эмоции. Легко смотреть со стороны, но у нас парень с надрывом боковой связки после этого столкновения. Он с болью доиграл три минуты, это значит, что надо смотреть внимательнее.

В 1-м туре Тинькофф РПЛ «Сочи» и «Спартак» сыграли вничью (2:2), сочинцы смогли сравнять счет благодаря двум пенальти. После матча владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/amp/20200810/1575613607.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 41656
Все опросы
«Спартак» снимется с чемпионата?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
65
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир