Владелец «Сочи» Ротенберг рассказал о своих отношениях с Федуном

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об отношениях с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

— У нас нет такого близкого контакта, — цитирует «РИА Новости» Ротенберга. — Я уважаю этого человека, он очень многое вкладывает в футбол, старается, очень многое делает для футбола, мне это импонирует. Эмоции есть эмоции, но надо развивать российский футбол. Конечно, судейство должно быть непредвзятым, а спорт оставаться спортом. Слова Федуна о снятии с чемпионата? Конечно, это эмоции. Легко смотреть со стороны, но у нас парень с надрывом боковой связки после этого столкновения. Он с болью доиграл три минуты, это значит, что надо смотреть внимательнее.

В 1-м туре Тинькофф РПЛ «Сочи» и «Спартак» сыграли вничью (2:2), сочинцы смогли сравнять счет благодаря двум пенальти. После матча владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.