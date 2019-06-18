Витсель, Кришито и Данни отдыхают на Ибице. Фото

Полузащитник "Боруссии" Аксель Витсель опубликовал в Твиттере совместную фотографию с защитником "Дженоа" Доменико Кришито и экс-хавбеком "Маритиму" Данни.

Бывшие одноклубники по петербургскому "Зениту"​ проводят отпуск со своими женами на испанском острове Ибица.

– Лучшие из "Зенита", – написал 30-летний бельгиец.

Аксель Витсель выступал за сине-бело-голубых с 2012 по 2017 гг, Доменико Кришито – с 2011 по 2018, Данни – с 2008 по 2017 гг.