Витсель, Кришито и Данни отдыхают на Ибице. Фото

Полузащитник "Боруссии" Аксель Витсель опубликовал в Твиттере совместную фотографию с защитником "Дженоа" Доменико Кришито и экс-хавбеком "Маритиму" Данни.
Бывшие одноклубники по петербургскому "Зениту" проводят отпуск со своими женами на испанском острове Ибица.
– Лучшие из "Зенита", – написал 30-летний бельгиец.
Аксель Витсель выступал за сине-бело-голубых с 2012 по 2017 гг, Доменико Кришито – с 2011 по 2018, Данни – с 2008 по 2017 гг.
The best of Zenit 😂💙 pic.twitter.com/hZWGek47Bm— Axel Witsel (@axelwitsel28) 17 июня 2019 г.
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