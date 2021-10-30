Агент Гурцкая: «Виторию надо было убирать еще после трусливых матчей с «Бенфикой»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о главном тренере «Спартака» Руе Витории.

«В мой адрес говорят, что я злорадствую в адрес «Спартака», это вообще не так. Все мои друзья и окружение — спартачи. Я не могу болеть против этой команды.

Хочу только сказать, что тренер сегодня не делает того, чтобы болельщик получал удовольствие на стадионе. В этом проблема. Виторию надо было убирать еще после трусливых двух матчей с «Бенфикой». Уже тогда было понятно, что тренер ментально не вошел в «Спартак». Все, точка. Этот тренер ничего не может дать «Спартаку». То, что мы видим в его пользу, баннеры болельщиков в его пользу — это все чушь", — сказал Гурцкая.

30 октября «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ (1:1).

«Спартак» после этой встречи занимает восьмое место. «Ростов» идет на 12-м месте.