Виталий Шашков – об Анюкове: "У нас много молодежи в составе. Им нужны взрослые дядьки"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал "СЭ" переход бывшего защитника "Зенита" и сборной России Александра Анюкова в самарскую команду.

36-летний футболист будет выступать за "Крылья Советов" под номером 22. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2019/20. Отметим, что сейчас Анюков уже в Самаре и приступил к тренировкам с командой.

Анюков выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2005 год. В прошлом сезоне защитник провел 28 матчей за "Зенит" и забил один гол.

– Почему выбор пал на Анюкова? Все-таки возрастной защитник.

– Александр не просто возрастной, он опытный защитник. На сегодняшний день нам нужны взрослые дядьки. У нас много молодежи в команде, игроков среднего возраста. Им нужны крепкие футболисты, поэтому усилились Анюковым. Тем более, что он самарский игрок, именно здесь начинал свой путь в большой футбол.

– Он уже закончил игровую карьеру и начал тренерскую в "Зените". Как вы его привлекли?

– Парень хочет еще играть. Он спортивный человек, живет спортом. Если есть возможность, почему не поиграть? С удовольствием откликнулся на предложение.

– Он будет именно игроком или играющим тренером?

– Игроком. Вы сейчас свернете к тому, что Корниленко – играющий тренер и так далее. Но у Сергея совершенно другая ситуация. У него очень серьезная травма, он может восстановиться только к зиме. Чтобы не простаивал, будет так называемым играющим тренером. Но на самом деле, войдет в тренерский штаб Божовича и станет мостиком между тренерами, игроками и руководством. Получится хороший треугольник, тем более он находился внутри команды, знает, что там творится, и ему будет легче общаться с ребятами.

– Капитаном останется Бурлак или эту роль доверят Анюкову?

– Вы хотите у меня в один день все узнать. У вас потом новостей не будет (смеется).

– Анюков впоследствии может стать тренером "Крыльев"?

– Давайте сезон закончим и будем говорить. Зачем так далеко смотреть? (Арман Мкртчян)