Виталий Кафанов: "Попов и Еременко еще не готовы на 100 процентов. Они только набирают форму"

Старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов накануне матча 20-го тура чемпионата России с "Рубином" рассказал, в какой форме новички команды - Роман Еременко и Ивелин Попов. Он также отметил, что игроки еще набирают форму.

– У "Ростова" идет серия без побед. Сейчас это связано с тем, что команда прилично изменилась за зиму?

– Ну, думаю, одна из основных причин.

– Как оцените игру двух новичков команды – Еременко и Попова?

– Пока еще не готовы на 100 процентов. Не те, которые были. Они только набирают форму. Поэтому перестановки в составе.

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