Кафанов — о Селихове: «У него всего три ошибки за сезон. Это показатель вратаря высокого уровня»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» оценил игру голкипера «Спартака» Александра Селихова.

— Поговорим об Александре Селихове. Он остается первым номером «Спартака», но допустил довольно серьезные ошибки в важнейших играх — против «Динамо» и «Зенита». С чем вы их связываете?

— Здесь надо каждую ошибку разбирать по отдельности. У нас многие вспоминают только эти игры. но если их убрать, Саша в целом провел сильный сезон.

Если говорить о втором пропущенном мяче от «Динамо», то момент очень непростой. Тюкавин набегал и мог обработать мяч. Селихову нужно было ждать, достанет ли форвард «Динамо» этот мяч или нет

— Не достал.

— Да. И когда мяч пролетел мимо Тюкавина, Саше уже было объективно сложно среагировать. Ошибки будут, главное, чтобы они не повторялись!

— Что тогда с ним произошло в игре с «Зенитом», когда его «накрыл» Клаудиньо?

— Саша близко подпустил Клаудиньо! Уверен, что он сделает выводы и больше такой ошибки не совершит.

— Но вы не считаете, что в эпизоде с голом Клаудиньо уверенность Селихова переросла в самоуверенность?

— Не знаю. Думаю, ребята в «Спартаке» проведут анализ этой игровой ситуации и на поле, и в зале теории и больше не дадут повода вспоминать об этом пропущенном мяче в дальнейшем.

— После матчей с «Динамо» и «Зенитом» не подумали, что Селихов уступит место в воротах Александру Максименко?

— Да, такая мысль промелькнула. В «Спартаке» два хороших вратаря. Саша Максименко тоже вызывался в сборную. Допускал, что после игры с «Зенитом» ему дадут шанс. Но в то же время отдаю должное тренерам, которые предоставляют вратарям право на ошибку. Селихову дали два шанса. Это очень важно. Ведь сейчас Максименко понимает, что когда придет его время, его тоже не должны посадить на лавку после первого же просчета. Надо, конечно, еще видеть, как спартаковские голкиперы работают на тренировках. Видимо, Селихов не позволил тренерам в себе усомниться.

— В 2019 году в большом интервью Sports.ru вы заметили: «Допустима одна ошибка за 10 игр — так считают российские тренеры вратарей». Ваша позиция осталась прежней?

— Да. Так и сейчас считаю. Если вы подводите к ошибкам Селихова, который совершил две в дерби с «Динамо», а еще через три тура одну в игре с «Зенитом», то три ошибки за сезон — это показатель вратаря высокого уровня. Просто промежуток между встречами с «Динамо» и «Зенитом» был небольшой, поэтому многие и запомнили неудачные действия Саши. Но больше Селихов ошибок в этом чемпионате не допускал. Вот вам и три просчета за сезон.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.

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