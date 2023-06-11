Полузащитник «Ростова» Байрамян выбыл на две недели из-за травмы

В пресс-службе сборной Армении рассказали «СЭ» о травме полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна.

«Предварительно Байрамян будет восстанавливаться две недели после травмы», — сообщили «СЭ» в пресс-службе сборной

Ранее пресс-служба сборной Армении сообщила, что игрок получил травму на тренировке. Байрамян уже покинул расположение национальной команды и вернулся в Ростов-на-Дону.