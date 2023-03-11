Йоканович о поражении от «Краснодара»: «Пытались заменами добавить энергии, но не получилось»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в матче 19-го тура РПЛ.

— Мы хорошо действовали до удаления, у нас было много возможностей забить. Когда мы остались вдесятером, то стали играть менее остро, но все равно несколько раз добирались до штрафной соперника. Я не эксперт в судейских вопросах, но во втором голе «Краснодара» игрок, стоявший перед Шуниным, по моему мнению, был в явном офсайде.

Мы выпустили сначала Грулева, а потом поменяли Гладышева на Макарова в попытке добавить энергии на поле. Но не могу сказать, что это у нас получилось настолько хорошо, насколько мы ожидали, — приводит слова Йокановича пресс-служба клуба.

— Почему вы решили усилить атаку после удаления Муми Нгамале?

— Да, мы выпустили сначала Грулева, а потом поменяли Гладышева, который сегодня очень хорошо отыграл, на Макарова в попытке добавить энергии на поле. Но не могу сказать, что это у нас получилось настолько хорошо, насколько мы ожидали.

— Почему в Краснодар не приехал Арсен Захарян?

— У него была температура, и мы приняли решение не брать его в Краснодар.

«Динамо» с 32 очками находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России.