Бывший защитник «Ростова», «Динамо», а также сборной России Виталий Дьяков в большом интервью «СЭ» в числе прочего рассказал, как складывались его отношения с нынешним тренером «Крыльев Советов» Миодрагом Божовичем.

— Пока ты на виду, хорошо зарабатываешь — все рядом, — рассказал Дьяков. — Агенты, руководители, тренеры. Я для них был и «другом», и «братом», и «сыном». Но наступил у меня сложный период — тут же слились. От некоторых такого отношения не ожидал.

— Это вы о ком?

— О Божовиче, например. Мы и в «Ростове» тепло общались, и потом перезванивались, поздравляли друг друга с днем рождения, Новым годом. Когда он принял «Арсенал», пообещал, что возьмет в команду.

— И что?

— Мимо. Сослался на тульских начальников, дескать, они не хотят. Вскоре Божович возглавил «Крылья» — та же история. Причем и мне, и агенту самарские руководители говорили: «Мы бы взяли тебя, но Миодраг против». Смешно.

— Грустно.

— Ладно, пусть дальше свои «Крылья» тренирует.

— Скажите, тренер-то он хороший? Объективно?

— Божович умеет создать атмосферу в команде. Хи-хи-ха-ха, выиграли — посидели, отметили, все классно. Тренировки интересные, много игровых упражнений. Но тактикой заниматься не любит, уделяет ей мало внимания. В этом плане с Бердыевым и Пилипчуком не сравнить. (Александр Кружков)

Полностью интервью Дьякова здесь

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