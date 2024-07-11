В «Ахмате» рассказали, когда определят задачи на новый сезон

Советник президента по спортивным вопросам «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, когда станут известны задачи на сезон-2024/25.

«Все в рабочем режиме. Готовимся к сезону. Я думаю, по приезде со сборов произойдет встреча с руководством, на которой поставят задачи на сезон», — цитирует Metaratings.ru Газзаева.

В первом туре нового сезона в РПЛ «Ахмат» сыграет против «Краснодара». Матч состоится 20 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.