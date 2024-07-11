В «Ахмате» рассказали, когда определят задачи на новый сезон
Советник президента по спортивным вопросам «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, когда станут известны задачи на сезон-2024/25.
«Все в рабочем режиме. Готовимся к сезону. Я думаю, по приезде со сборов произойдет встреча с руководством, на которой поставят задачи на сезон», — цитирует Metaratings.ru Газзаева.
В первом туре нового сезона в РПЛ «Ахмат» сыграет против «Краснодара». Матч состоится 20 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.
Источник: Metaratings.ru
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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