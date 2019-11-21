Бывший защитник «Ростова», «Динамо», а также сборной России Виталий Дьяков в большом интервью «СЭ» в числе прочего рассказал о впечатлениях от Минска и Белоруссии в период выступлений за местное «Динамо».

— Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун, который вырос в Минске, а сейчас обосновался в Москве, уверял меня, что белорусы ближе к Европе, чем россияне.

— Н-да? Не почувствовал. Белорусы — закрытые, обозленные. Или только мне такие попадались? Например, едешь на машине с российскими номерами, пытаешься перестроиться — не пропустят. Наоборот, сразу поднажмут. Снять квартиру — морока страшная.

— Почему?

— Ты должен сам пройти несколько инстанций, все официально оформить, зарегистрироваться. Дальше начинают названивать из милиции, выяснять — живешь там или нет, есть ли еще квартиранты, не завел ли собаку. Приходят, проверяют, расспрашивают соседей.

— Белорусы хоть расплатились?

— Да, там не обманывают. Задержки случаются, но рано или поздно с тобой рассчитаются. Белоруссия и кидалово — вещи несовместимые. Лукашенко такой порядок в стране навел, что все чисто и прозрачно. Никаких премиальных в конвертах, «левой» бухгалтерии. (Александр Кружков)

Полностью интервью Дьякова здесь

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