«Виноват». Бакаев пообещал Слуцкому исправиться после поста в Instagram
Новичок «Рубина» полузащитник Солтмурад Бакаев опубликовал в своем Instagram новые фотографии с тренировочных сборов в турецком Белеке.
«В этой жизни за все приходится платить! К примеру, за минуты радости на этих фото, я заплатил часами упорных тренировок», — подписал фото Бакаев.
«Ну вот и как это комментировать?» — написал в комментариях главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
«Леонид Викторович, виноват. Исправлюсь, с вашей помощью», — отреагировал Бакаев.
22 января 20-летний Бакаев подписал контракт с «Рубином» на пять лет. Ранее он выступал за «Спартак».
«В этой жизни за все приходится платить! К примеру, за минуты радости на этих фото, я заплатил часами упорных тренировок» #солтмурадбакаев #солтмурад #бакаев #братьябакаевы #ингушетия #россия #казань #рубинказань #рубиновыесборы #fcrk #футболист #football #soccer #russia #ingushetia #kazan #tatarstan