«Виноват». Бакаев пообещал Слуцкому исправиться после поста в Instagram

Новичок «Рубина» полузащитник Солтмурад Бакаев опубликовал в своем Instagram новые фотографии с тренировочных сборов в турецком Белеке.

«В этой жизни за все приходится платить! К примеру, за минуты радости на этих фото, я заплатил часами упорных тренировок», — подписал фото Бакаев.

«Ну вот и как это комментировать?» — написал в комментариях главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«Леонид Викторович, виноват. Исправлюсь, с вашей помощью», — отреагировал Бакаев.

22 января 20-летний Бакаев подписал контракт с «Рубином» на пять лет. Ранее он выступал за «Спартак».