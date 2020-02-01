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«Виноват». Бакаев пообещал Слуцкому исправиться после поста в Instagram

12:13
Солтмурад Бакаев и Леонид Слуцкий обсудили последнее фото полузащитника «Рубина». Фото instagram.com
Солтмурад Бакаев и Леонид Слуцкий обсудили последнее фото полузащитника «Рубина». Фото instagram.com
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Новичок «Рубина» полузащитник Солтмурад Бакаев опубликовал в своем Instagram новые фотографии с тренировочных сборов в турецком Белеке.

«В этой жизни за все приходится платить! К примеру, за минуты радости на этих фото, я заплатил часами упорных тренировок», — подписал фото Бакаев.

«Ну вот и как это комментировать?» — написал в комментариях главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«Леонид Викторович, виноват. Исправлюсь, с вашей помощью», — отреагировал Бакаев.

22 января 20-летний Бакаев подписал контракт с «Рубином» на пять лет. Ранее он выступал за «Спартак».

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