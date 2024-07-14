Тренер «Зенита» Оливейра — о Клаудиньо: «Насильно здесь никого не держим»
Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам Де Оливейра прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Клаудиньо из петербургского клуба.
«Вокруг нас очень много слухов и разговоров. Это бывает каждый сезон. В прошлом сезоне даже больше, чем сейчас, но он остался в команде. Поэтому насильно здесь никого не держим. Если предложение будет устраивать и клуб, и футболиста, и его представителя, то, конечно, как мы уже видели в ситуации с Малкомом, ключевой игрок может быть продан», — приводит слова Оливейры Sport24.
Ранее сообщалось, что Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго» за 18 миллионов евро. Отмечалось, что бразилец согласовал условия личного контракта с командой из Рио-де-Жанейро.
Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 футболист провел 30 матчей за сине-бело-голубых в чемпионате России, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.
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|И
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|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -