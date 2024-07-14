Селюк: «Гогуа подписал контракт с «Химками»
Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что ивуарийский защитник Седрик Гогуа стал игроком «Химок».
«Седрик уже подписал контракт с «Химками», пока на год. И забил гол «Крыльям Советов» в товарищеском матче. Мои футболисты не про то, чтобы прийти, сидеть, зарабатывать и думать только про деньги. Гогуа показал в товарищеских играх, что с ним все в порядке», — цитирует Селюка «РБ Спорт».
30-летний Гогуа известен по выступлениям за «Тамбов» и московский ЦСКА. Сезон-2023/24 ивуариец провел в составе ярославского «Шинника», который выступает в первой лиге. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.
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|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0
|0-0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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