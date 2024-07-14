Источник: Эсекьель Барко прилетел в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Аргентинский полузащитник «Атланты» Эсекьель Барко, которым интересуется «Спартак», прибыл в Москву.

В ближайшее время футболист пройдет медосмотр, в случае его успешного завершения Барко подпишет контракт с красно-белыми.

По информации «СЭ», зарплата футболиста в «Спартаке» составит около 2,5 млн евро. В прошлом сезоне 25-летний Барко забил два гола и отдал семь результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт».

Его контракт с аргентинским клубом действует до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 млн евро.