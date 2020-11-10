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Вилена сдал положительный тест на коронавирус

23:26
Тонни Вилена. Фото Reuters
Тонни Вилена. Фото Reuters

Тест на коронавирусную инфекцию полузащитника «Краснодара» Тонни Вилены дал положительный результат, сообщает пресс-служба сборной Голландии.

Вилена проходил тестирование в расположении национальной команды. Болезнь протекает бессимптомно, футболист изолирован от команды.

11 ноября сборная Голландии проведет товарищеский матч против команды Испании.

В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 13 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.

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