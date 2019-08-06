Виктор Вальдес: "Малком - удачный трансфер для "Зенита"

Старший тренер юношеской команды "Барселоны" Виктор Вальдес прокомментировал переход бразильца Малкома из каталонской команды в "Зенит", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

- Что вы думаете о трансфере Малкома в "Зенит"? - вопрос Вальдесу.

- Не совсем мое дело - комментировать подобные решения. Но могу сказать, что Малком - выдающийся игрок. Мне всегда он очень нравился, но у него не получилось раскрыться. Было недостаточно шансов для того, чтобы закрепиться в основе. У него были трудности. Но я считаю, что этот трансфер удачный. Это отличный игрок, и "Зениту" с ним повезет.

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