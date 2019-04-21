Виктор Классон: "В матче с "Зенитом" пять минут занимались ерундой"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после поражения от "Зенита" (2:3) в матче 24 тура Российской премьер-лиги прокомментировал ситуацию с возникшим конфликтом во время замены Ригони, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- По какой-то причине мы позволили "Зениту" создать слишком много голевых моментов, особенно в самом начале матча, - заявил Классон. - Мы не смогли нейтрализовать Дзюбу - игроки "Зенита" навешивали на него, он выигрывал мяч. У него было пространство, и мы как-то не справились с ним. Мы неплохо сами играли в атаке, но получается, что "Зенит" играл лучше.



- В моменте с первым голом есть разочарование, что не вы его забили, хотя поучаствовали в этом эпизоде?



- Для меня нет разницы - я забью, не я забью. Забивает команда, и это все, что имеет значение.



- Гол Перейры - это лучший гол, который вы видели в "Краснодаре"? Или можно сравнить с голом Шапи в ворота "Валенсии"?



- Оба гола были красивые, но я бы их не сравнивал. Я их так не рассматриваю. Для меня не красота важна, а победы. Оба этих матча мы не выиграли, соответственно, какой смысл рассуждать о красоте голов?



- Что за разборки были в технической зоне и на поле?



- Тяжело сказать. Основная задача судьи на поле - это позволять командам играть в футбол. Но мы 5 минут в футбол не играли, занимались какой-то ерундой. Я хочу в футбол играть, а все остальное... мне тяжело судить. Там был эффект лавины, домино. Одно событие шло за другим. Сначала игрок "Зенита" валял дурака, не знаю, что он там делал. Эпизод уже был отыгран, но он валялся на поле, ждал носилки. Носилки прибыли, приехала машина, которая должна была его увезти. Потом он встал, пошел. Потом была какая-то непонятка с заменами на бровке. В общем, все наложилось одно на другое, и получилась такая ситуация.