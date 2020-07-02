Виктор Кашшаи: «Использовать повторы как в хоккее? В футболе свои жесткие правила»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос о возможности прибегать к просмотру видеоповторов по требованию команд и тренеров — как, к примеру, в хоккее.

— Существуют строгие требования Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Они едины для всех стран. Мы говорим о футболе, а не о хоккее или теннисе. Можно много дискутировать, но ничего изменить не сможем. Нет смысла об этом говорить сейчас.

— У видеоассистентов есть все ракурсы по каждому эпизоду, которые они просматривают в ходе матча. У тренеров, у команд такой возможности нет. Потому ИФАБ против предоставления таких разрешений. Кроме того, команды могут начать использовать систему запросов, чтобы затянуть время, — добавил руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин. (Александр Бобров)