Виктор Гончаренко: «Удаление усложнило нам задачу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции прокомментировал итог матча 15-го тура премьер-лиги против «Зенита» (1:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— ЦСКА допускает достаточно много ударов и пропускает после угловых. Сегодня «Зенит» подал много угловых, пять завершились ударами, пускай 1 — и с подбора. С чем это связано?

— Вы нас критикуете за то, что мы пропускаем, за то, что соперники наносят удары. Но нужно понимать, какие это удары. Одно дело, когда с сопротивлением бьешь, а другое — когда это открытый мяч. Чтобы лучше защищаться, нужно больше опыта. С такой командой, как «Зенит», нужно смотреть по сторонам, чтобы хорошо защищаться.

— «Зенит» играл вторым составом на Кубок, ЦСКА — смешанным. Это повлияло на матч?

— Удаление было, и это усложнило задачу. Все игроки, участвовавшие в кубковой встрече, провели 90 минут — Бистрович, Дивеев, Обляков хорошо выглядели. Может, нам на пользу пошла игра с «Уфой», чтобы эмоционально восстановиться.

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