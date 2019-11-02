Виктор Гончаренко: «У ЦСКА нет задачи находиться только в обороне в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России с «Зенитом». Также он охарактеризовал состояние нападающего Федора Чалова.

— Мы сделали ротацию в Кубке России. Думаю, что сейчас состояние хорошее. Мы преодолели неудачный октябрьский отрезок, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Гончаренко. — Надеюсь, что эмоционально и физически восстановились. Команда, претендующая на верхние позиции, должна уметь проводить по три матча в неделю. Интересно, каким образом мы справимся с давлением, которое оказывает «Зенит»: его игроки, трибуны. Будем искать слабые места у «Зенита». У нас нет задачи находиться только в обороне. Мы можем обороняться, но думать в атакующем ключе.

Почему Чалов стал меньше забивать? Сложно объяснить. Может быть, партнеры не так сейчас помогают. Может быть, ожидания от него иные. Может, он сам больше работает на команду. Сложно искать объяснения этому. Мне кажется, на него это не давит.