Виктор Гончаренко: "Тренер должен найти компромисс с командой, чтобы его приняли"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – о важности компромисса между тренерским штабом команды и футболистами.

- Когда я прошел путь помощника Леонида Викторовича (Слуцкого), у меня уже было четкое представление, что может пройти, а что нет. У меня есть такое, как поздравление после победного матча команды. Когда я попробовал это сделать, тут же Вася (Березуцкий) первый возник и сказал, что давай не будем этой хренью заниматься. В любом случае ты должен понять, что что-то идет коллективу, а что-то нет. Ты должен найти какой-то компромисс с коллективом, чтобы они тебя приняли, - сказал специалист в эфире канала "Россия 24". - Если ты будешь навязывать команде то, что ей не идет, то коллектив может тебя отторгнуть.

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