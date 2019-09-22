Виктор Гончаренко: «Такие матчи закаляют характер»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча 10-го тура чемпионата России против «Краснодара» (3:2).

— Два разных тайма у обеих команд. Думаю, ЦСКА по делу выиграл. Мы путем прессинга повели со счетом 3:0 в первом тайме. Рад, что дотерпели. Благодаря Чалову, Влашичу и Ахметову смогли вернуться в игру. Такие матчи закаляют характер. Когда через два дня на третий после поражения со счетом 1:5 выигрываешь со счетом 3:2.

— Тренеры «Краснодара» получили желтые карточки, а Вы были спокойны весь матч. Были уверены за результат?

— Надо было выбегать на поле? Всегда надо с холодной головой к игре подходить. Был такой, какой должен быть. (Ярослав Сусов, Константин Колмаков)

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