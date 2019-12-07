Виктор Гончаренко: «Соперничество позади «Зенита» достаточно острое»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ против «Краснодара».

— Если посмотреть, достаточно все команды, идущие за «Зенитом», нестабильны, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер». — Все ожидают того, что у нас серия пойдет и мы поднимемся выше. Победив сегодня, мы обойдем «Краснодар», но то же самое думают и они.

Это интересное соперничество позади «Зенита», оно достаточно острое. Как и сегодняшний матч. Думаю, команды не будут отсиживаться.

— Ваша команда забивает чаще всего в последние 10 минут, а «Краснодар» пропускает в это время чаще всего. Важна ли эта цифра?

— Нет, важно то, как ты обороняешься и атакуешь.

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