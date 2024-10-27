Гончаренко: «Мне не понравилось то, как вышли игроки «Пари НН» на замену в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко оценил игру команды в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).
— Наверное, я первый, кто после поражения будет все видеть в каких-то темных тонах. Но если посмотреть на наш резерв, то у нас достаточно сбалансированная команда. Вопрос в том, чтобы в каждой игре вытаскивать максимум из наших игроков. Сегодня мне не очень понравилось то, как вышли у нас ребята на замену. Хотя мы понимаем, что в такой высокий ритм очень непросто попасть.
Структурно мы оборонялись хорошо. Сложности доставляли смещения в полуфланговые зоны кого-то из игроков «Спартака», но перед штрафной мы оборонялись хорошо. После 60 минут, к сожалению, начали обороняться очень глубоко. Этого делать не стоило. Нужно было активнее играть в центре поля, встречая соперника. Возможно, так у нас было бы больше вариантов в атаке, — сказал Гончаренко на пресс-конфренции.
«Пари НН» (12 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы 3 ноября встретятся с «Ахматом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|2 : 3
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|1 : 2
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|0 : 2
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2