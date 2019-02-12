18:03 12 февраля | Футбол — РПЛ

Виктор Гончаренко о тактике: "Важны варианты перестроения команды, а не цифры, которые рисуют специалисты"

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Главный тренер ЦСКА  Виктор Гончаренко сказал, что для него не имеет значения, как другие трактуют расположение футболистов его команды на поле.

- Называя состав на игру, расположение футболистов на поле, у меня нет такого, что я говорю, что у нас такая-то схема. Например, в три центральных защитника,  -  сказал специалист в эфире канала "Россия 24". - Очень важно, как футболисты действуют на разных позициях. Например, если у нас сегодня нет Магнуссона, а есть Щенников, то мы можем сказать, что это схема в три центральных защитника или просто в три защитника? То есть Щенников и Набабкин играют с Родригу (Бекао), а Мариу (Фернандес) глубоко играет в атаке, и роль того же Облякова при этом может быть разной. Мне важно, чтобы детали знала команда, а не то, как оценивают нашу игру. В три защитника, два защитника - это можно воспринимать как угодно. Важны варианты перестроения команды, а не те цифры, которые рисуют специалисты.

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