Виктор Гончаренко: "Нельзя сказать, что мы полностью собрали новую команду"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - об изменениях в составе московских армейцев.

- Нельзя сказать, что мы полностью собрали новую команду. Какой-то костяк у нас все равно сохранялся, потому что есть те же Дзагоев, Акинфеев, Набабкин. Нельзя сказать, что мы полностью обновили команду, - сказал специалист в эфире канала "Россия 24". - Да, изменения произошли глобальные. Но у нас был какой-то каркас, на котором мы сделали команду. Что еще помогает побеждать - это победные традиции ЦСКА, которые в генетике заложены. Это и баскетбольный ЦСКА, и хоккейный, и футбольный.

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