Виктор Гончаренко: "Нельзя говорить, что "Локомотив" сейчас менее опасен, чем весной"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата России с "Локомотивом". Он ждет от своей команды большей стабильности.

– Состав такой же, что и на матч с "Оренбургом". А схема может меняться по ходу игры и в зависимости от соперника, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Гончаренко. – "Локомотив" всегда опасен. Это опытная команда. Может быть, весной они лучше набирают ход. Но нельзя говорить, что они сейчас менее опасны, чем весной.

Важно добиться стабильности. Если одну игру проводим хорошо, то во второй пропадаем. Важно взаимодействие в группе атаки. Нужно найти стабильность. В одной игре у нас все работало, находилось пространство. В другой этого не было.

Доволен ли, что будет использоваться ВАР? Не знаю, как пока реагировать на ВАР. Давайте после игры посмотрим.