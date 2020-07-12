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Виктор Гончаренко: «Не стоило после гола так прижиматься к воротам»

12 июля 2020, 21:15
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с «Рубином» (1:1) в 28-м туре Тинькофф РПЛ сказал, что команде не стоило обороняться так глубоко после того, как она повела в счете.

— ЦСКА здорово выглядел в первом тайме и мог заканчивать игру в свою пользу. Чего не хватило?

— Футбол состоит из таких моментов — забиваешь ты или нет. Не хватило энергии сегодня. Было достаточно подходов, но не хватало то последнего паса, то удара, то сам удар получался несильный.

— Показалось, что команда после забитого гола слишком глубоко отошла назад.

— Хотелось бы, чтобы играли немного выше и тогда «Рубин» мог бы играть только длинными передачами. Не следовала садиться так низко, потому что пошли передачи в нашу штрафную.

— Чем вызвана замена Щенникова?

— У него небольшая травма. (Дмитрий Гирин)

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