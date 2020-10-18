Виктор Гончаренко: «Динамо» — неприятный соперник»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о настрое команды на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
«Динамо» — неприятный соперник, — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер». — Даже если статистику взять. Не очень хорошо играем против них в атаке. Нужно исправлять эту ситуацию.
Смена тренера в «Динамо»? Для нас все понятно. Отталкивались от игры с «Краснодаром».
Проблемы с составом? Компенсируем недостатки в защите активностью в полузащите».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.