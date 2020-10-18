Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о настрое команды на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

«Динамо» — неприятный соперник, — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер». — Даже если статистику взять. Не очень хорошо играем против них в атаке. Нужно исправлять эту ситуацию.

Смена тренера в «Динамо»? Для нас все понятно. Отталкивались от игры с «Краснодаром».

Проблемы с составом? Компенсируем недостатки в защите активностью в полузащите».