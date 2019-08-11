Виктор Гончаренко: "ЦСКА очень плохо начинал атаки"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 5-го тура чемпионата России против "Сочи" (0:0) подвел итоги встречи и отметил, что команда плохо начинала атаки.

– Мы очень плохо начинали атаки, – отметил Гончаренко в эфире телеканала "Матч премьер". – Это касается центральных защитников и наших опорных полузащитников. Как следствие не хватает скорости и создаешь мало моментов. Мы боялись начинать атаки, что делать не стоило. Когда ты боишься, начинаешь совершать ошибки и получаешь контратаки. Не хватило начала атаки. Это главное.

В штрафной же не хватило креатива.

Мы знаем, что все команды тянут время, глубоко обороняются, приезжая в гости. Поэтому мы должны быть к этому готовы и искать ходы, чтобы забить гол. Сегодня не получилось.

Игра меняется, если ты забиваешь гол. Игра раскрывается и все идет по-другому. У нас не получилось. Может, из-за того, что медленно играли в первом тайме.

Матч со "Спартаком"?. 8 дней – большой срок, чтобы подготовиться к игре.