Видео "Зенита" о переходе Сутормина - в стиле "Санта-Барбары" с попкорном

Как ранее сообщал "СЭ", полузащитник Алексей Сутормин стал игроком "Зенита".

Как информирует пресс-служба невского клуба, сине-бело-голубые и "Рубин" достигли соглашения о переходе футболиста. Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год.

В сезоне-2018/19 Сутормин провел за "Оренбург" 31 матч, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи. 29 июня "Рубин" объявил о переходе хавбека, теперь завершен его трансфер в клуб из Санкт-Петербурга.

"Зенит" представил сделку в своих соцсетях видео. На нем – ряд в стиле стартовой заставки с заглавной мелодией популярного в прошлом сериала "Санта-Барбара". Также сообщение сопровождает изображение попкорна.

Алексей Сутормин возвращается в "Зенит"!



Сине-бело-голубые и "Рубин" достигли соглашения о переходе полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год.



Подробности: https://t.co/yRWflZwOCw pic.twitter.com/BdoIn64GoY – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 8 июля 2019 г.

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