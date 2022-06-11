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Рыжиков — о накоплениях в футболе: «Заработал 10 миллионов евро. Но на моем счете их нет»

Рыжиков рассказал, на какие доходы живет после окончания карьеры
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Рубина» и «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» рассказал, сколько заработал за свою игровую карьеру.

— Удалось ли мне заработать 10 миллионов евро в футболе? Наверное, если все посчитать. Но, к сожалению, они не лежат сейчас на моем банковском счете. Хочу сказать всем молодым футболистам, которые мечтают о больших контрактах, о славе: учитесь! Читайте книги о финансовой грамотности. Вкладывайте деньги правильно. Понятно, что хочется и машину хорошую, и квартиру купить. Но вкладывайте, откладывайте. Если отмотать время назад, я бы распоряжался своими доходами по-другому.

— Какая трата в вашей жизни была самой бесполезной?

— Да их уйма была!

— Хотя бы одну назовите.

— Да все не сделал бы! Когда ты — высокооплачиваемый футболист, не смотришь на цены. Заходишь в магазин, тебе вещь понравилась — ты можешь позволить ее себе купить. По окончании карьеры уже задумываешься и взвешиваешь — зачем она тебе нужна? Конечно, я старался благоразумные покупки совершать. Подарки дарил. Наверное, всеми деньгами, которые я потратил, и сейчас бы так же распорядился.

— Какое вложение было самым дальновидным?

— Мы с супругой подкупили чуть-чуть коммерческой недвижимости в Белгороде, на доходы от которой сейчас живем. Я благодарен своей супруге, что она дальновидно смотрела еще десять лет назад на завершение моей карьеры.

Полностью интервью с Сергеем Рыжиковым читайте здесь.

Сергей Рыжиков
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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