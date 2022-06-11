Бывший вратарь «Рубина» и «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» рассказал, сколько заработал за свою игровую карьеру.

— Удалось ли мне заработать 10 миллионов евро в футболе? Наверное, если все посчитать. Но, к сожалению, они не лежат сейчас на моем банковском счете. Хочу сказать всем молодым футболистам, которые мечтают о больших контрактах, о славе: учитесь! Читайте книги о финансовой грамотности. Вкладывайте деньги правильно. Понятно, что хочется и машину хорошую, и квартиру купить. Но вкладывайте, откладывайте. Если отмотать время назад, я бы распоряжался своими доходами по-другому.

— Какая трата в вашей жизни была самой бесполезной?

— Да их уйма была!

— Хотя бы одну назовите.

— Да все не сделал бы! Когда ты — высокооплачиваемый футболист, не смотришь на цены. Заходишь в магазин, тебе вещь понравилась — ты можешь позволить ее себе купить. По окончании карьеры уже задумываешься и взвешиваешь — зачем она тебе нужна? Конечно, я старался благоразумные покупки совершать. Подарки дарил. Наверное, всеми деньгами, которые я потратил, и сейчас бы так же распорядился.

— Какое вложение было самым дальновидным?

— Мы с супругой подкупили чуть-чуть коммерческой недвижимости в Белгороде, на доходы от которой сейчас живем. Я благодарен своей супруге, что она дальновидно смотрела еще десять лет назад на завершение моей карьеры.

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