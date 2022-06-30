Глушенков: «Я рад, что ушел из «Спартака»
Максим Глушенков заявил, что рад своему уходу из «Спартака» в «Крылья Советов»
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Глушенков заявил, что рад уходу из московского клуба. Футболист перешел в «Крылья Советов», за которые выступал в прошлом сезоне на правах аренды.
«Мой уход из «Спартака»? Я рад, что ушел. Я давно этого хотел. Мне в «Крыльях Советов» все нравится. Я хотел играть, с этим и связан мой уход», — сказал Глушенков «СЭ».
Глушенков перешел в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». 22-летний россиянин принял участие в 11 матчах основной команды красно-белых и не отличился результативными действиями. Также на его счету 6 голов и 2 результативные передачи в 10 играх за «Спартак-2».
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|0
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9
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|0
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10
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11
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Факел
|0
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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