Глушенков: «Я рад, что ушел из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Глушенков заявил, что рад уходу из московского клуба. Футболист перешел в «Крылья Советов», за которые выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

«Мой уход из «Спартака»? Я рад, что ушел. Я давно этого хотел. Мне в «Крыльях Советов» все нравится. Я хотел играть, с этим и связан мой уход», — сказал Глушенков «СЭ».

Глушенков перешел в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». 22-летний россиянин принял участие в 11 матчах основной команды красно-белых и не отличился результативными действиями. Также на его счету 6 голов и 2 результативные передачи в 10 играх за «Спартак-2».