ЦСКА на выезде обыграл «Урал»
Московский ЦСКА минимально обыграл «Урал» (1:0) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.
Единственный гол на 52-й минуте забил форвард армейцев Чидер Эджуке.
После 11 туров РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Урал» идет на 14-м месте с 9 очками.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
11-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Эджуке, 52.
«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Герасимов, Гогличидзе (Подберезкин, 86), Адамов, Кузьмичев, Кулаков, Егорычев, Колесниченко, Гаджимурадов, Аугустыняк, Бикфалви (Максименко, 74).
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Набабкин, Щенников, Марио Фернандес, Ахметов (Дзагоев, 77), Обляков, Зайнутдинов (Чалов, 67), Бийол, Мухин (Васин, 85), Заболотный, Эджуке (Кучаев, 85)
Предупреждение: Гогличидзе, 62.
Судьи: Любимов. Абусуев, Ермаков (все — Санкт-Петербург).
ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Богач (Люберцы).
17 октября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».
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