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ЦСКА на выезде обыграл «Урал»

ЦСКА в гостях минимально обыграл «Урал»
15:54
ЦСКА на выезде обыграл «Урал». Фото ПФК ЦСКА
ЦСКА на выезде обыграл «Урал». Фото ПФК ЦСКА
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Московский ЦСКА минимально обыграл «Урал» (1:0) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.

Единственный гол на 52-й минуте забил форвард армейцев Чидер Эджуке.

После 11 туров РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Урал» идет на 14-м месте с 9 очками.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

11-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Эджуке, 52.

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Герасимов, Гогличидзе (Подберезкин, 86), Адамов, Кузьмичев, Кулаков, Егорычев, Колесниченко, Гаджимурадов, Аугустыняк, Бикфалви (Максименко, 74).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Набабкин, Щенников, Марио Фернандес, Ахметов (Дзагоев, 77), Обляков, Зайнутдинов (Чалов, 67), Бийол, Мухин (Васин, 85), Заболотный, Эджуке (Кучаев, 85)

Предупреждение: Гогличидзе, 62.

Судьи: Любимов. Абусуев, Ермаков (все — Санкт-Петербург).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Богач (Люберцы).

17 октября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

Урал — ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Виктория Кравченко все материалы автора

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