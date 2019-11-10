Вера Брежнева поздравила Семака с победой «Зенита». Тренер отреагировал
19:38
В матче 16-го тура чемпионата России «Зенит» одержал на выезде минимальную победу над «Арсеналом» (1:0). Главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак в Instagram прокомментировал удачный исход встречи: «Трудная и важная победа в Туле».
В комментариях к посту отметилась известная певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева, которая поаплодировала победе команды.
Семак поблагодарил ее за поддержку: «Вера спасибо, всегда в Питере, когда меня там нет».
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
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