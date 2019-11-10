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Вера Брежнева поздравила Семака с победой «Зенита». Тренер отреагировал

19:38
Instagram Сергея Семака.
Instagram Сергея Семака.
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В матче 16-го тура чемпионата России «Зенит» одержал на выезде минимальную победу над «Арсеналом» (1:0). Главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак в Instagram прокомментировал удачный исход встречи: «Трудная и важная победа в Туле».

В комментариях к посту отметилась известная певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева, которая поаплодировала победе команды.

Семак поблагодарил ее за поддержку: «Вера спасибо, всегда в Питере, когда меня там нет».

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