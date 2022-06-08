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Булыкин — о трансфере Фассона в «Локомотив»: «Этот футболист у меня не на слуху»

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим мнением о переходе бразильского защитника Лукаса Фассона в московский клуб.

«Нужно воспитывать свою молодежь и делать ставку на российских футболистов. «Локомотив» сам решает, что им делать. У них свой бюджет, поэтому они могут покупать кого хотят и за сколько хотят. Удачный трансфер или нет, покажет время. Этот футболист у меня не на слуху, я не смотрю на иностранцев, тем более молодых, поэтому будем надеяться, что селекционная служба в «Локомотиве» работает и приглашает тех, кто может дать пользу и прибыль клубу. Через полгода можно будет судить, смог ли адаптироваться футболист в российском футболе, продолжит ли он здесь играть. Но что будет через полгода-год с российским футболом и легионерами, никто не сможет сказать», — сказал Булыкин «СЭ».

8 июня «Локомотив» подписал четырехлетний контракт с бразильским защитником Лукасом Фассоном. Фассон будет выступать за команду под номером 3.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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