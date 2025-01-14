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Сегодня, 18:00

Вендел и Клаудиньо прибыли на сбор «Зенита»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бразильские полузащитники «Зенита» Вендел и Клаудиньо присоединились к команде на первом зимнем сборе в Катаре.

Ранее СМИ сообщали, что Вендел якобы не хочет возвращаться в расположение российского клуба из отпуска и намерен перейти в более статусную европейскую команду.

Первый сбор «Зенита» пройдет в Дохе с 14 по 28 января. В нем примут участие 30 игроков. Еще один бразилец, нападающий Педро, присоединится к остальной команде позже из-за вызова в молодежную сборную своей страны.

Клаудиньо выступает за петербургский клуб с 2021 года, контракт 27-летнего игрока рассчитан до лета 2028 года.

Вендел играет в «Зените» с 2020 года, соглашение с 27-летним футболистом действует до лета 2028 года.

Источник: ФК Зенит
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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 - : -
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Алексей Батраков

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

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 9
П
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Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

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