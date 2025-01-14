«Химки» расторгли контракт с Одиловым

«Химки» и нападающий Алишер Одилов достигли договоренности о расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает пресс-служба команды.

23-летний Одилов пополнил состав подмосковного клуба в августе 2024 года, но не провел ни одного матча за команду.

«Химки» после первой части сезона РПЛ занимают 13-е место, имея в активе 16 баллов.