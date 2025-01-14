«Химки» расторгли контракт с Одиловым
«Химки» и нападающий Алишер Одилов достигли договоренности о расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает пресс-служба команды.
23-летний Одилов пополнил состав подмосковного клуба в августе 2024 года, но не провел ни одного матча за команду.
«Химки» после первой части сезона РПЛ занимают 13-е место, имея в активе 16 баллов.
Источник: Telegram-канал «Химок»
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|28.02
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
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Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
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|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
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|2.03
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Спартак
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|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
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Бителло
Динамо
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|
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
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|К
|Ж
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Оренбург
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|1
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