Ведран Чорлука: "Самое важное событие? Финал ЧМ-2018"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука признался, что проход сборной Хорватии в финал чемпионата мира 2018 года является самым важным событием за последнее время в жизни спортсмена, информирует официальный сайт москвичей.

На ЧМ-2018 Хорватия проиграла сборной Франции (2:4) и стала вице-чемпионом турнира.

В сезоне-2017/18 Чорлука в составе "Локомотива" завоевал золотую медаль чемпионата России.

– Началось все именно с чемпионства "Локомотива", которого ждали 14 лет. Из них шесть лет ждал его я. Был момент, когда сказал, что не уйду из клуба, пока не стану чемпионом.

Потом ЧМ-2018, рассказывая про который сложно подбирать слова. Лучший результат в истории Хорватии. И быть частью этой команды на чемпионате мира, который к тому же в России... Не представляете, насколько это особенный момент. А после этого свадьба, да. Но свадьба – это свадьба. Она ничего не изменила, ха-ха.

Самое важное событие из списка? Все три события очень важны, но выберу чемпионат мира. Я знаю, сколько людей в Хорватии переживало за нас. Знаю, сколько игроки сборной оставили сил и эмоций на этом турнире, сколько вложили труда. У Хорватии было много неудачных моментов в прошлом, а сейчас нам все вернулось, – приводит слова Чорлуки пресс-служба "Локо".

Сегодня, 20 апреля, "Локомотив" сыграет с ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ, начало – в 19.00 (мск).

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