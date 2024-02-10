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10 февраля, 10:25

Пареха поддержал проект крыши на стадионе «Спартака»: «Мне было очень холодно в зимой»

Пареха поддержал проект крыши на стадионе «Спартака»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Стадион «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха в интервью «СЭ» высказался за строительство крыши на стадионе красно-белых.

— Тогда вопрос о стадионе «Спартака»: у него поменялось название, вокруг него хотят построить дворец спорта и еще несколько объектов. Нужно ли это в текущих условиях?

— К сожалению, у меня не было возможности сыграть на новом стадионе. Думаю, в нынешних условиях такое развитие необходимо. Могу также сказать, что их стадион просто великолепен. Надеюсь, увидеть его вживую, когда приеду в Москву, так как в прошлом году у меня, к сожалению, не было такой возможности.

— А нужна ли крыша над стадионом?

— Абсолютно нормальная инициатива, потому что климат в России порой очень и очень суровый. Мне было очень холодно в первую зиму после переезда, но потом я к этому привык. Так что крыша может стать хорошим вариантом уберечь игроков и болельщиков от холода.

Стадион «Спартака» был открыт в сентябре 2014 года, вместимость сооружения составляет 45 496 зрителей.

23 ноября 2023 года генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил о рассмотрении возможности сооружения легкой крыши на арене.

Николас Пареха. «Финансово «Зенит» на ступень выше всех, поэтому другие должны действовать умно». Интервью экс-защитника «Спартака» Парехи

Николас Пареха
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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