Пареха поддержал проект крыши на стадионе «Спартака»: «Мне было очень холодно в зимой»

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха в интервью «СЭ» высказался за строительство крыши на стадионе красно-белых.

— Тогда вопрос о стадионе «Спартака»: у него поменялось название, вокруг него хотят построить дворец спорта и еще несколько объектов. Нужно ли это в текущих условиях?

— К сожалению, у меня не было возможности сыграть на новом стадионе. Думаю, в нынешних условиях такое развитие необходимо. Могу также сказать, что их стадион просто великолепен. Надеюсь, увидеть его вживую, когда приеду в Москву, так как в прошлом году у меня, к сожалению, не было такой возможности.

— А нужна ли крыша над стадионом?

— Абсолютно нормальная инициатива, потому что климат в России порой очень и очень суровый. Мне было очень холодно в первую зиму после переезда, но потом я к этому привык. Так что крыша может стать хорошим вариантом уберечь игроков и болельщиков от холода.

Стадион «Спартака» был открыт в сентябре 2014 года, вместимость сооружения составляет 45 496 зрителей.

23 ноября 2023 года генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил о рассмотрении возможности сооружения легкой крыши на арене.