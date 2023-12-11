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Сегодня, 10:04

Веденеев поделился впечатлениями от борьбы за первое место в турнирной таблице РПЛ перед зимней паузой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от развязки борьбы за первое место в турнирной таблице перед зимней паузой.

«Краснодару» крупно повезло с этим голом в концовке. Они должны были еще в первом тайме пропустить, да и вообще неважно играли. И только когда ЦСКА подустал, «Краснодар» стал играть нормально. Плюс еще Акинфеев в концовке ошибся. Так что повезло, просто свыше пришло. Командная игра у краснодарцев, безусловно, есть, но нельзя сказать, что она лучше, чем у тех же армейцев. «Краснодар» сильнее «Зенита»? Когда они в ноябре играли между собой в Петербурге, это был матч двух абсолютно равных команд. Да они в общем и набрали очков примерно одинаково. Начнется второй этап — все начнут терять очки. «Краснодар» не будет набирать легко, матчи будут такие, как вот этот с ЦСКА, например. И понятно, что разрыва в десять очков между первым и вторым местом, конечно, не будет», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» — второй (36 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-krasnodaru-krupno-povezlo-no-vtoroe-mesto-zenita-ne-katastrofa/
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Сергей Веденеев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 1 : 0
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 0 : 1
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