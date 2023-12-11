Веденеев поделился впечатлениями от борьбы за первое место в турнирной таблице РПЛ перед зимней паузой
Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от развязки борьбы за первое место в турнирной таблице перед зимней паузой.
«Краснодару» крупно повезло с этим голом в концовке. Они должны были еще в первом тайме пропустить, да и вообще неважно играли. И только когда ЦСКА подустал, «Краснодар» стал играть нормально. Плюс еще Акинфеев в концовке ошибся. Так что повезло, просто свыше пришло. Командная игра у краснодарцев, безусловно, есть, но нельзя сказать, что она лучше, чем у тех же армейцев. «Краснодар» сильнее «Зенита»? Когда они в ноябре играли между собой в Петербурге, это был матч двух абсолютно равных команд. Да они в общем и набрали очков примерно одинаково. Начнется второй этап — все начнут терять очки. «Краснодар» не будет набирать легко, матчи будут такие, как вот этот с ЦСКА, например. И понятно, что разрыва в десять очков между первым и вторым местом, конечно, не будет», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».
После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» — второй (36 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|0 : 0
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|1 : 0
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|1 : 1
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|1 : 1
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|1 : 0
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|0 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5