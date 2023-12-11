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Сегодня, 09:48

«Балтика» объявила об уходе генерального директора Волженкина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Кирилл Волженкин.
Фото ФК «Балтика»

«Балтика» объявила об уходе генерального директора Кирилла Волженкина.

«Кирилл Волженкин, возглавлявший наш клуб на протяжении последних двух лет, покидает «Балтику» по собственному желанию. Мы искренне благодарим Кирилла Сергеевича за все, что было сделано на благо «Балтики» и всего калининградского футбола. Ваш огромный вклад навсегда вписан в историю клуба. Спасибо за Премьер-лигу!» —говорится в заявлении клуба в Telegram-канале.

Волженкин возглавил «Балтику» в 2021 году.

После 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://t.me/fc_baltika/13169
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
Кирилл Волженкин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 1 : 0
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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