«Балтика» объявила об уходе генерального директора Волженкина

«Балтика» объявила об уходе генерального директора Кирилла Волженкина.

«Кирилл Волженкин, возглавлявший наш клуб на протяжении последних двух лет, покидает «Балтику» по собственному желанию. Мы искренне благодарим Кирилла Сергеевича за все, что было сделано на благо «Балтики» и всего калининградского футбола. Ваш огромный вклад навсегда вписан в историю клуба. Спасибо за Премьер-лигу!» —говорится в заявлении клуба в Telegram-канале.

Волженкин возглавил «Балтику» в 2021 году.

После 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).