«Ростов» — «Краснодар»: хозяева вышли вперед

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«Ростов» открыл счет в матче против «Краснодара» в 20-м туре РПЛ — 1:0.

На 25-й минуте за ростовчан отличился Мохаммад Мохеби.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Краснодар».