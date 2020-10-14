«Вечно молодой». ЦСКА поздравил Онопко с днем рождения

ЦСКА в Twitter поздравил тренера команды Виктора Онопко с 51-м днем рождения.

«Сегодня день рождения отмечает вечно молодой Виктор Онопко, который уже 11 лет трудится тренером в ЦСКА. С днем рождения, Савельич!», — подписала пост пресс-сдужба клуба.

Онопко в качестве тренера армейцев трижды становился чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и трехкратным победителем Суперкубка страны.

Сегодня день рождения отмечает вечно молодой Виктор Онопко, который уже 11 лет трудится тренером в #ЦСКА. Поздравляем, Савельич! ?? pic.twitter.com/Tl4FVJ7stS — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 14, 2020

Пресс-служба УЕФА также вспомнила о российском защитнике, опубликовав его отбор на Евро-1992 против Голландии (0:0).