Вдова Мухамадиева назвала предполагаемую причину смерти экс-футболиста

Вдова Мухсина Мухамадиева рассказала о предполагаемой причине смерти бывшего футболиста.

О кончине Мухамадиева стало известно 1 января. Ему было 59 лет.

«Вчера мы всей нашей семьей встретили с ним в палате клиники Новый год. А сегодня вечером у Мухсина возникли проблемы с дыханием и он ушел. Такое ощущение, словно он ждал встречи со всеми нами. Точная причина смерти будет известна завтра, возможно, это гипоксия», — цитирует Мухамадиеву РИА «Новости».

Мухамадиев выступал за «Памир», московские «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», нижегородский «Локомотив», «Аустрию», «Бухару», «Шинник», тульский «Арсенал», «Самарканд» и подольский «Витязь». В 1994 году он стал чемпионом России в составе «Спартака».

С 2008 по 2012 годы Мухамадиев был спортивным директором «Рубина», в этот период казанская команда дважды стала чемпионом России (2008, 2009), выиграла Кубок (2012) и Суперкубок страны (2010). В качестве главного тренера Мухамадиев дважды привел «Истиклол» к победе в чемпионате Таджикистана (2016, 2017).