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Вдова Мухамадиева назвала предполагаемую причину смерти экс-футболиста

Игнат Заздравин
Корреспондент

Вдова Мухсина Мухамадиева рассказала о предполагаемой причине смерти бывшего футболиста.

О кончине Мухамадиева стало известно 1 января. Ему было 59 лет.

«Вчера мы всей нашей семьей встретили с ним в палате клиники Новый год. А сегодня вечером у Мухсина возникли проблемы с дыханием и он ушел. Такое ощущение, словно он ждал встречи со всеми нами. Точная причина смерти будет известна завтра, возможно, это гипоксия», — цитирует Мухамадиеву РИА «Новости».

Мухамадиев выступал за «Памир», московские «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», нижегородский «Локомотив», «Аустрию», «Бухару», «Шинник», тульский «Арсенал», «Самарканд» и подольский «Витязь». В 1994 году он стал чемпионом России в составе «Спартака».

С 2008 по 2012 годы Мухамадиев был спортивным директором «Рубина», в этот период казанская команда дважды стала чемпионом России (2008, 2009), выиграла Кубок (2012) и Суперкубок страны (2010). В качестве главного тренера Мухамадиев дважды привел «Истиклол» к победе в чемпионате Таджикистана (2016, 2017).

Источник: РИА «Новости»
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Мухсин Мухамадиев
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1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург 2 : 2
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