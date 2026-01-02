Семья примет решение о месте похорон экс-футболиста «Спартака» Мухамадиева

Федерация футбола Таджикистана сообщила, что место проведения похорон экс-игрока «Спартака» и сборной Таджикистана Мухсина Мухамадиева будет зависеть от решения его родственников.

«Решение по проводам и похоронам будет принято исходя из желания его семьи. Мухсин умер в Москве, он лечился в одной из клиник. Его могут похоронить в Москве или Душанбе», — цитирует пресс-службу федерации ТАСС.

О смерти 59-летнего Мухамадиева стало известно 1 января.

Мухамадиев играл на позиции полузащитника. Футболист выступал за «Памир», московские «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», нижегородский «Локомотив», «Аустрию», «Бухару», «Шинник», тульский «Арсенал», «Самарканд» и подольский «Витязь». В 1994 году он стал чемпионом России в составе «Спартака».

Также Мухамадиев работал спортивным директором «Рубина» и главным тренером «Истиклола» — с этой командой он дважды побеждал в чемпионате Таджикистана. Казанская команда при нем дважды выиграла чемпионат России, а также стала обладателем Кубка и Суперкубка.