Василий Столыпин: "Согласен с Кадыровым. Но легионеры нужны, чтобы росли наши футболисты"

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который сказал, что нужно растить своих футболистов, а не покупать иностранцев.

– Согласен, конечно. Хорошо, когда местные футболисты играют за местные клубы, – сказал Столыпин.

– Получается легионеры совсем не нужны российскому футболу?

– Почему? Легионеры нужны, чтобы росли наши футболисты вместе с ними. Поэтому берут иностранных футболистов уровнем повыше, чтобы за ними тянулись.

– Сейчас не так?

– Основная масса сейчас повыше мастерством, нежели наши. Есть и легионеры, которые находятся на том же уровне. Нам есть куда расти и стремиться развивать свои кадры.

– Вы готовы взять в "Оренбург" Кокорина и Мамаева?

– Сейчас не готов ответить. Время должно пройти, потому что пока неясно, когда они выходят. Наверное, только в декабре. А новый сезон начинается летом. Пока нет смысла говорить на эту тему.

– Как вы отнеслись к их приговору?

– Суд решил таким образом. Взвесил все за и против. Наверное, решение справедливое. Мнения могут быть разные, от меня мало что зависит. (Арман Мкртчян)

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

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